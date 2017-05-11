Обещанный фонтан с подсветкой появился в парке на Тулака
В Волгограде в парке, расположенном по улице Карла Маркса в Советском районе, появился плоскостной фонтан.
В Волгограде в парке, расположенном по улице Карла Маркса в Советском районе, появился плоскостной фонтан.
Как сообщает ВДТВ, небольшой по размерам фонтан является
Отметим, что появление сухого фонтана в парке жители микрорайона Тулака ждали более полугода.
В октябре 2016 года парк в Советском районе был масштабно реконструирован. Здесь появились тротуарные дорожки, световые опоры и автоматический поливочный водопровод.
Тогда же субподрядная организация приступила к земляным работам по устройству площадки для плоскостного фонтана площадью шесть квадратных метров. Было обещано, что фонтан появится в скором времени, однако появился только сейчас.
Как бы ни было, жители микрорайона Тулака отмечают, что новый фонтан заметно преобразил парк, и в целом довольны его появлением.
Добавим, что общая площадь территории парка превышает 13 тысяч квадратных метров. Обновление парка стало возможным благодаря победе Советского района в областном конкурсе проектов по благоустройству.