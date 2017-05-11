В красноярских детсадах появились группы круглосуточного пребывания

В красноярских детсадах открылись группы круглосуточного пребывания, где родители могут оставить своих детей на ночь. Услуга востребована среди тех, кто часто работает по ночам или уезжает в командировки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее круглосуточные группы работали в ведомственных детсадах на заводах, однако после передачи учреждений в муниципальную собственность они были закрыты из-за непопулярности. Инициатива возродить ночные группы поступила от родителей. Сейчас в городе работают две круглосуточные группы в детсадах № 61 и № 209, рассчитанные на 50 человек.

«Ребенок может проводить в круглосуточной группе дошкольного учреждения как все будние дни с понедельника по пятницу, так и ночевать в садике по мере необходимости. Ребятишки просыпаются в 7 утра, далее расписание дня ничем не отличается от графика работы обычной общеразвивающей группы. После 7 вечера воспитанники всех возрастов собираются в одной группе под присмотром дежурного воспитателя, играют, ужинают, умываются, слушают сказку перед сном и в 21 час ложатся спать. Стоимость пребывания ребенка в круглосуточной группе аналогично размеру родительской платы за посещение общеразвивающей группы дневного пребывания и составляет 1535 рублей в месяц», — отметила руководитель главного управления образования мэрии Татьяна Ситдикова.

В детсаду № 61 работает круглосуточная группа на 27 детей. Интересно, что только один ребенок ночует с понедельника по пятницу, в то время как остальные дошкольники посещают группу по мере необходимости. Воспитатели отмечают, что детям нравится ночевать в детсаду — некоторые даже не хотят уходить домой.

В мэрии добавили, что претендовать на получение места в круглосуточных группах могут дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет. Это могут быть дети, которые уже посещают дошкольные учреждения — в этом случае родителям необходимо подобрать варианты обмена одного детсада на другой. Если ребенок сидит дома, родителям необходимо указать учреждение с круглосуточными группами в качестве приоритетного.