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08:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подробности жизни с одной из Хабаровских живодерок рассказали в суде соседки по общежитию

Как сообщили девушки, Алина Орлова редко бывала в комнате, любила вечеринки и училась на журналиста.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Соседки Алины Орловой рассказали в суде о жизни с одной из хабаровских живодерок. Девушка нечасто появлялась в студенческом общежитие, часто посещала вечеринки, редко конфликтовала и собиралась стать журналистом, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На очередном заседании по делу хабаровских живодерках который состоялся в Индустриальном районном суде Хабаровска прошел допрос свидетелей по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В суде присутствовали все три фигуранта дела: Алина Орлова, Алёна Савченко и Виктор Смышляев. В то время, как Виктор и Алина выглядели поникшими, и старались скрыть свои лица от объективов фотокамер, Алёна не скрывала своей озлобленности.

Помимо так называемых хабаровских живодерок, на слушании присутствовали люди, проходившие по делу как свидетели, в том числе и соседки Алины Орловой по студенческому общежитию. Как рассказали девушки, подозреваемая в жестоком обращении с животными на первый взгляд ничем не отличалась от своих сверстниц.

— Близко с ней мы не общались. Да и толком в общежитии она не жила. Алина возвращалась в комнату пару раз за неделю. Придет, переоденется, и дальше пойдет. По ней никак нельзя было сказать, что она промышляет чем-то жестоким. Алина часто ходила на вечеринки, выкладывала с них фотографии, — рассказала одна из соседок Алины Орловой.

Вторая же девушка сообщила о том, что если с Алиной у них и были конфликты, то несерьезные.

— Если бы мы с ней были ближе, почаще общались, то возможно что-то ненормальное в ней бы и увидели. Сильных с ней конфликтов у нас не было. Конечно, бывали случаи, когда мы сорились на бытовом уровне, но ничего серьезного. Училась она на журналиста, хотя как ей давалась учеба, я не знаю, поскольку это был первый курс, — сообщила вторая соседка.

Помимо этого стало известно, что в отличие от Алёны Савченко, Алина Орлова проходит фигурантом только по двум статьям: жестокое обращение с животными и разбой. А вот её напарница, помимо двух перечисленных статей, обвиняется еще и в возбуждении ненависти либо вражды, а также нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Их сообщник обвиняется только в унижении человеческого достоинства.

Следующее слушание состоится только в следующем месяце, 23 июня.

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