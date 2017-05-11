Генпрокуратура проверит Челябинскую область из-за лесных пожаров

Генеральная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в стране зарегистрировано свыше 2,3 тыс. лесных пожаров, огнем пройдено более 134 тыс. гектаров.

«В связи с обострением пожароопасной обстановки Генеральная прокуратура РФ организовала соответствующие проверки на территории Республики Бурятия, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Амурской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областей, Еврейской автономной области, где пожары наиболее распространены и нанесли значительный вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан, имуществу», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание будет обращено на выполнение уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими органами и арендаторами лесных участков возложенных на них законом обязанностей по предотвращению негативных последствий природных пожаров.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали один лесной пожар на площади 7,5 гектара в Уфалейском лесничестве. Всего же с начала апреля в регионе произошло 287 лесных возгораний на площади 2,5 тыс. га. Больше всего пожаров отмечено в Шершневском (59), Красноармейском (44) и Чебаркульском (43) лесничествах.

С 30 апреля в области установлен особый противопожарный режим. Введенные ранее режимы чрезвычайной ситуации в трех муниципалитетах сняты.