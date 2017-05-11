Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Савченко обратилась к Макрону с просьбой, касающейся России
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Бабкина стала неузнаваемой в Таиланде: фото с отдыха без макияжа
СМИ: обнаженная Волочкова прикрылась любимым котом
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Дожди снизили класс пожарной опасности в Челябинской области

В Челябинской области прошедшие в выходные и праздничные дни дожди снизили класс пожарной опасности.

Как отметил вице-губернатор Олег Климов, в целом по области снижен класс пожарной опасности до второго. В южных районах, Карталинском, Брединском и Троицком, остается третий класс опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе также ожидаются дожди от небольших до умеренных, что позволит снизить класс пожарной опасности. Уменьшению числа пожаров будет способствовать и появившаяся в лесах молодая зеленая трава. «Могу сделать прогноз, что основной пик пожаров в Челябинской области мы прошли», — доложил вице-губернатор.

По словам Олега Климова, с начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушили 313 возгораний в лесах и ландшафтах на площади 3 тысячи 774 гектара, за прошлую неделю — 82 пожара. Все пожары ликвидируются в день возгорания.

По данным ГУ МЧС области, за выходные и праздничные дни в регионе было зафиксировано 34 пожара на площади 144,19 гектара. Основные очаги лесных пожаров и наиболее крупные площади зарегистрированы на территории 5 муниципальных образований: Кунашакский, Красноармейский, Чебаркульский, Еткульский и Сосновский районы.

Посредством космического мониторинга на территории области были выявлены и ликвидированы 30 термических точек.

Патрульными, патрульно-маневренными группами выявлено 108 загораний растительности. По всем фактам возбуждены административные расследования. Всего за выходные составлено 12 административных протоколов, вынесено 113 определений о возбуждении административных дел в отношении 5 должностных и 109 физических лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+17°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
52 %
оптимальная
0 м/с
нет ветра
Дожди снизили класс пожарной опасности в Челябинской области
СМИ назвали имена возможных претендентов на пост главы ФБР
«Ъ»: Антонов может сменить Кисляка на должности посла РФ в США
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина допустили уход из России
Овечкин, Кузнецов и Орлов освободились для участия в ЧМ
Матвиенко заявила, что в РФ не будет разгула ювенальной юстиции
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь