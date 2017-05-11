Дожди снизили класс пожарной опасности в Челябинской области
В Челябинской области прошедшие в выходные и праздничные дни дожди снизили класс пожарной опасности.
В Челябинской области прошедшие в выходные и праздничные дни дожди снизили класс пожарной опасности.
Как отметил
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе также ожидаются дожди от небольших до умеренных, что позволит снизить класс пожарной опасности. Уменьшению числа пожаров будет способствовать и появившаяся в лесах молодая зеленая трава. «Могу сделать прогноз, что основной пик пожаров в Челябинской области мы прошли», — доложил
По словам Олега Климова, с начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушили 313 возгораний в лесах и ландшафтах на площади 3 тысячи 774 гектара, за прошлую неделю — 82 пожара. Все пожары ликвидируются в день возгорания.
По данным ГУ МЧС области, за выходные и праздничные дни в регионе было зафиксировано 34 пожара на площади 144,19 гектара. Основные очаги лесных пожаров и наиболее крупные площади зарегистрированы на территории 5 муниципальных образований: Кунашакский, Красноармейский, Чебаркульский, Еткульский и Сосновский районы.
Посредством космического мониторинга на территории области были выявлены и ликвидированы 30 термических точек.
Патрульными,