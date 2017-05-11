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08:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы смогут пройти тест на ВИЧ и гепатит С в развлекательном комплексе

Анонимное тестирование можно пройти с 15 по 20 мая.

Челябинцы смогут пройти тест на ВИЧ и гепатит С в развлекательном комплексе, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной ко Дню памяти умерших от СПИДа, все желающие смогут с 15 по 20 мая в ТРК «Мегаполис» анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование. Мобильный пункт будет работать в кинохолле у Мега-зала с 16:00 до 20:00.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в 2016 году в Челябинской области выявлено 4432 новых случая ВИЧ-инфекции.

«Некоторые боятся проходить тест на ВИЧ, так как не хотят знать результат. Но страхов быть не должно: чем раньше человек узнает о своём статусе, тем раньше начнёт наблюдаться у специалиста и ему своевременно будет назначено лечение, благодаря чему он будет жить долго», — рассказывает начальник отдела профилактики заболеваний минздрава Челябинской области Ольга Яворская.

Специалисты обращают внимание, что в прошлом году впервые с 2013 года начал преобладать половой путь передачи инфекции.

Отметим, что 21 мая в память жертв СПИДа с 11:00 до 15:00 на Кировке пройдёт массовая акция с экспресс-тестированием, викториной и флэшмобом «Красная лента».

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