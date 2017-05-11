В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Именно в этот день в республике запретили реализацию алкогольной продукции.

Решение о запрете продажи алкогольной продукции в эти дни было принято Госсобранием РБ еще в сентябре прошлого года. В силу закон вступил с первого января этого года.

Такой закон был принят строго в профилактических целях, ведь по словам прокурора Руслана Исмагилова, каждое четвертое преступление несовершеннолетних происходит в состоянии алкогольного опьянения.