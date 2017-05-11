ВЦИОМ: причинами болезней россияне называют работу и стресс

«В проблемах со здоровьем граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%). При этом, если значимость первого фактора за два года заметно снизилась (с 47% в 2015 году), то материальные трудности стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще (с 17%)», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В числе причин болезней респонденты называют также возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве или проживание вблизи такого объекта (13%), неправильное питание (13%).