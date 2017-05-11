«Зеленый пояс» вокруг Омска увеличится на полмиллиона деревьев

В Год экологии омские лесхозы планируют высадить в сельских районах не менее 500 тысяч сеянцев сосны и ели. «Зеленый пояс» расширят в 30-километровой зоне Омске, в Азовском, Омском, Любинском и Таврическом районах. Помимо этого, в лесных фондах восстанавливают леса, поврежденные из-за вырубок и пожаров.

Так, в прошлые выходные во время акции «Всероссийский день посадки леса» В Таврическом районе было высажено 20 тысяч сеянцев.

Помимо восстановительных работ, проходят также мероприятия, направленные на оздоровление лесов и защите их от вредителей. Например, в 2015 года лиственные леса сильно пострадали от непарного шелкопряда, а хвойные — от шелкопряда-монашенки. Березовые рощи с тех пор практически восстановились, а хвойные леса стали постепенно усыхать. В реликтовых лесах в Красноярско-Чернолучинской зоне отдыха срочно обработали очаг и вырубили 3,7 гектара поврежденных насаждений, в результате чего заражение не распространилось дальше на здоровые деревья. Сейчас на месте вырубленных деревьев для восполнения посажены сеянцы.

Проект «Хвойные сады города Омска», реализуемый в том числе возле Омского цирка, продолжается. В 2017 году уже высадили 28 елей и 19 сосен более 2,5 метров. В райцентре Большие Уки запланировано формирование дендрологического парка, где будут представлены уникальные растения северного Омского Прииртышья.