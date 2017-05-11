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11:08 (мск), источник: Newslab.ru

Несогласные с расселением жители Николаевки пожаловались на строителей

Жители красноярской Николаевки, чьи дома попали под снос ради новой дороги, судятся с мэрией и хотят судиться еще и со строителями ул. Волочаевская.

Источник: Reuters

Жители красноярской Николаевки, чьи дома попали под снос ради новой дороги, судятся с мэрией и хотят судиться еще и со строителями ул. Волочаевская. Об этом 11 мая в эфире телекомпании ТВК рассказали пострадавшие от действий рабочих.

Проблемы возникли у жителей домов, которые не попали в зону сноса для новой дороги, которая соединит 4 мост через Енисей и ул. Копылова, а также у тех, кто пока остается жить там, потому что не согласен с условиями переселения, предложенными мэрией. Люди жалуются, что рабочие при сносе уже расселенных домов ломают и принадлежащее им имущество. Кто-то лишился забора, а кому-то сломали крышу. «Спросила у них — будете делать? Нет, не будем, отвечает, сами делайте», — пожаловалась жительница частного дома на ул. Чкалова, показав сломанный забор, стайку и другие постройки.

Защищающая жителей в суде юрист пояснила, что сначала жильцы собирались пойти на мировое соглашение, но теперь из принципа будут добиваться возмещения всех убытков.

В компании «Сибиряк», сотрудники которой работали на объекте, сказали, что попытаются разобраться в ситуации.

«Мы сначала разберемся, почему и какое там имущество пострадало. А после этого будем что-то решать. В части забора… ну, восстановим забор. Я разберусь, но говорю вам — подстраиваться ни под кого не будем. Повредили и повредили, возможно, там по другому нельзя было сделать», — заявил главный инженер компании Валерий Шевелёв.

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