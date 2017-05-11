Несогласные с расселением жители Николаевки пожаловались на строителей
Жители красноярской Николаевки, чьи дома попали под снос ради новой дороги, судятся с мэрией и хотят судиться еще и со строителями ул. Волочаевская.
Жители красноярской Николаевки, чьи дома попали под снос ради новой дороги, судятся с мэрией и хотят судиться еще и со строителями ул. Волочаевская.
Жители красноярской Николаевки, чьи дома попали под снос ради новой дороги, судятся с мэрией и хотят судиться еще и со строителями ул. Волочаевская. Об этом 11 мая в эфире телекомпании ТВК рассказали пострадавшие от действий рабочих.
Проблемы возникли у жителей домов, которые не попали в зону сноса для новой дороги, которая соединит 4 мост через Енисей и ул. Копылова, а также у тех, кто пока остается жить там, потому что не согласен с условиями переселения, предложенными мэрией. Люди жалуются, что рабочие при сносе уже расселенных домов ломают и принадлежащее им имущество.
Защищающая жителей в суде юрист пояснила, что сначала жильцы собирались пойти на мировое соглашение, но теперь из принципа будут добиваться возмещения всех убытков.
В компании «Сибиряк», сотрудники которой работали на объекте, сказали, что попытаются разобраться в ситуации.
«Мы сначала разберемся, почему и какое там имущество пострадало. А после этого будем