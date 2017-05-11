В Уфе дорожная полиция проводит операцию «Встречная полоса»

Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления ведет к штрафу на 5 тысяч рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Повторное нарушение влечет за собой лишение водительского удостоверения на 1 год или штраф 5 тысяч рублей, если оно будет зафиксировано средствами фото- и киносъемки, работающими в автоматическом режиме, проинформировали в уфимской автоинспекции.