Уфимцам предлагают на день отказаться от автомобилей
В столице Башкирии пройдет акция «На работу на велосипеде».
В столице Башкирии пройдет акция «На работу на велосипеде».
19 мая в Уфе пройдет всемирная акция «На работу на велосипеде».
Уфимцев и гостей столицы призывают на день отказаться от своих железных «ласточек» и пересесть на велосипеды.
— Основная цель акции — показать, что велосипед это эффективная и разумная альтернатива общественному транспорту. Кроме того, велосипед помогает поддержать физическую форму и хорошее настроение. Воодушевите коллег своим примером, — гласит послание организаторов.
Зарегистрироваться и узнать больше об акции «На работу на велосипеде» можно на официальном сайте.