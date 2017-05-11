Уфимцам предлагают на день отказаться от автомобилей

19 мая в Уфе пройдет всемирная акция «На работу на велосипеде».

Уфимцев и гостей столицы призывают на день отказаться от своих железных «ласточек» и пересесть на велосипеды.

— Основная цель акции — показать, что велосипед это эффективная и разумная альтернатива общественному транспорту. Кроме того, велосипед помогает поддержать физическую форму и хорошее настроение. Воодушевите коллег своим примером, — гласит послание организаторов.

Зарегистрироваться и узнать больше об акции «На работу на велосипеде» можно на официальном сайте.