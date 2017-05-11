Допрос Шишова по делу о растрате во Владивостоке 1 млрд рублей отложен на 16 мая

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Вышедшего 1,5 месяца назад по УДО руководителя компании «Мостовик» Олега Шишова вновь не удалось допросить по делу о растрате почти 1 млрд рублей при строительстве океанариума во Владивостоке. Причем он сам в суд Омска явился, видеоконференцсвязь была организована, но заседание во Фрунзенском районном суде было отложено по причине болезни подсудимого — экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского. Допрос отложили на 16 мая, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова (вышел по УДО) и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко (умер) растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

11 мая судья зачитала рапорт начальника конвоя, где говорится, что Поплавский был выдан конвою в СИЗО в лежачем состоянии. Принято решение его не конвоировать в суд. Защитники подсудимого заметили, что накануне были у Анрея Поплавского, и он не выглядел здоровым — у него проблемы с давлением и сосудами, ему кололи обезбаливающее. Адвокаты и гособвинение пришли к единому мнению, что допрашивать Олега Шишова, который в этот раз явился в суд, в отсутствие Поплавского нельзя. Суд отложил заседание на 16 мая. Шишов сказал, что «пытается допроситься с декабря 2016 года», потому даже попробует перенести сложную медицинскую операцию, назначенную ему на этот день.