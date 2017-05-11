Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мышцы способны чувствовать сахар
В Испании стартует массовая распродажа жилья
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Между словаками и немцами тает лёд. Итоги дня на ЧМ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
10:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Допрос Шишова по делу о растрате во Владивостоке 1 млрд рублей отложен на 16 мая

На этот раз заседание перенесено из-за отказа конвоя вести в суд лежачего Поплавского.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Вышедшего 1,5 месяца назад по УДО руководителя компании «Мостовик» Олега Шишова вновь не удалось допросить по делу о растрате почти 1 млрд рублей при строительстве океанариума во Владивостоке. Причем он сам в суд Омска явился, видеоконференцсвязь была организована, но заседание во Фрунзенском районном суде было отложено по причине болезни подсудимого — экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского. Допрос отложили на 16 мая, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова (вышел по УДО) и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко (умер) растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

11 мая судья зачитала рапорт начальника конвоя, где говорится, что Поплавский был выдан конвою в СИЗО в лежачем состоянии. Принято решение его не конвоировать в суд. Защитники подсудимого заметили, что накануне были у Анрея Поплавского, и он не выглядел здоровым — у него проблемы с давлением и сосудами, ему кололи обезбаливающее. Адвокаты и гособвинение пришли к единому мнению, что допрашивать Олега Шишова, который в этот раз явился в суд, в отсутствие Поплавского нельзя. Суд отложил заседание на 16 мая. Шишов сказал, что «пытается допроситься с декабря 2016 года», потому даже попробует перенести сложную медицинскую операцию, назначенную ему на этот день.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Августейший визит: как раненый цесаревич во Владивостоке тачку возил и доски цементировал
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь