Самый длинный в мире подвесной мост отныне находится не на Кубани
До сих пор это был Скайбридж в высокогорном «Скайпарке» — неподалеку от Красной Поляны. Его длина 439 метров.
До сих пор это был Скайбридж в высокогорном «Скайпарке» — неподалеку от Красной Поляны. Его длина 439 метров.
Но теперь пальму первенства перехватил пешеходный мост в Германии, вблизи города
Впрочем, сочинский подвесной мост все равно расположен намного выше своего конкурента. Скайбридж соединяет две горные вершины на высоте более двухсот метров над уровнем моря.