Самый длинный в мире подвесной мост отныне находится не на Кубани

Но теперь пальму первенства перехватил пешеходный мост в Германии, вблизи города Оберхарц-ам-Броккен. Он длиннее сочинского на 19 метров и расположен в горной местности. Над водами самого высокого немецкого водохранилища. На возведение моста, получившего название Титан, ушло пять лет, а рядом строится новый туристический центр.

Впрочем, сочинский подвесной мост все равно расположен намного выше своего конкурента. Скайбридж соединяет две горные вершины на высоте более двухсот метров над уровнем моря.