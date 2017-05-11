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15:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Самый длинный в мире подвесной мост отныне находится не на Кубани

До сих пор это был Скайбридж в высокогорном «Скайпарке» — неподалеку от Красной Поляны. Его длина 439 метров.

Но теперь пальму первенства перехватил пешеходный мост в Германии, вблизи города Оберхарц-ам-Броккен. Он длиннее сочинского на 19 метров и расположен в горной местности. Над водами самого высокого немецкого водохранилища. На возведение моста, получившего название Титан, ушло пять лет, а рядом строится новый туристический центр.

Впрочем, сочинский подвесной мост все равно расположен намного выше своего конкурента. Скайбридж соединяет две горные вершины на высоте более двухсот метров над уровнем моря.

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