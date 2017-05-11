В Самаре ограничат движение по Заводскому шоссе и Волжскому проспекту

В связи со строительством ливневой канализации с 22:00 до 06:00 в период с 7 мая по 10 июня будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 по Заводскому шоссе.

Кроме того, на неделю будет перекрыто движение по Волжскому проспекту в районе гостиницы «Волга». Там с 12 по 19 мая коммунальщики проведут ремонт аварийной тепловой камеры, которая находится под проезжей частью.

Мэрия областного центра обращается к автомобилистам с просьбой заранее выбирать маршрут следования.