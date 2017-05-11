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10:05 (мск), источник: Telegraf.com.ua

На Полтавщине поймали ужа-гиганта

В Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше похож на удава.

Источник: Telegraf.com.ua

Ужа-гиганта обнаружили в лесу два жителя райцентра Шишаки Полтавской области.

Как пишут Факты, голова была с ладонь, язык не менее 20 сантиметров, зубы сантиметра 2, а длина достигала почти 2,5 метра.

Уж обыкновенный длиной почти 2,5 метра — действительно большая редкость. Обычно они достигают в длину 1 метра, очень редко — полтора. Причем, самки имеют менее яркий окрас и более длинный хвост, нежели самцы.

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