На Полтавщине поймали ужа-гиганта

Как пишут Факты, голова была с ладонь, язык не менее 20 сантиметров, зубы сантиметра 2, а длина достигала почти 2,5 метра.

Уж обыкновенный длиной почти 2,5 метра — действительно большая редкость. Обычно они достигают в длину 1 метра, очень редко — полтора. Причем, самки имеют менее яркий окрас и более длинный хвост, нежели самцы.