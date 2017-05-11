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09:24 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале 21 поселок остается отрезанным от большой земли из-за половодья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. В Махневском муниципальном образовании Свердловской области от паводковых вод освободились еще два моста. Было возобновлено сообщение с деревней Толмачева и поселком Махнево.

«В поселке Махнево специалисты администрации провели техническое освидетельствование моста, по результатам которого сооружение запущено в эксплуатацию. У деревни Толмачева производится ремонт моста», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На сегодняшний день подтопленными остаются семь низководных мостов, один мост на период половодья разобран. В населенных пунктах, оторванных от земли, продолжают действовать паромные и лодочные переправы. Всего автотранспортное сообщение ограничено с 21 населенным пунктом.

«По информации синоптиков в реках Тавда, нижнем течении Сосьвы продолжится период подъема половодья. Сформировались пики половодья в реке Сылве, горных притоках реки Чусовой, нижнем течении рек Ницы, Туры, в верховьях и притоках рек Сосьвы, Лозьвы. В остальных реках наблюдаются в основном спады уровней воды, местами уровни воды слабо изменялись, либо незначительно кратковременно повышались. Начал формироваться максимальный уровень половодья в реке Тура в районе г. Туринска. Подтоплений придомовых территорий нет и не прогнозируется», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в середине апреля паводок отрезал от земли 31 населенный пункт. В поселках, с которыми ограничено автотранспортное сообщение, были заранее созданы запасы продуктов питания, медикаментов. Решен вопрос с обеспечением жителей медицинским услугами и телефонной связью.

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