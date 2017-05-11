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09:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем изменен порядок работы ЖД вокзала из-за реконструкции

Внутри вокзала на время работ произойдут изменения.

Порядок работы железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде изменен из-за реконструкции, сообщает пресс-служба РЖД.

Пригородные билетные кассы с 4 мая располагаются во временном отдельном помещении билетных касс возле пригородного вокзала со стороны площади Революции. Кассы дальнего следования с 22 мая будут перенесены в действующий VIP-зал в помещении «сервис-центра». Расписание движения пассажирских поездов дальнего следования переносится из основного здания вокзала в помещение «сервис-центра» вблизи билетных касс дальнего следования. Там же будут размещены транзакционные терминалы самообслуживания.

С 15 мая будет организован временный досмотровый павильон с правой стороны вокзала у городского тоннеля. Там можно будет пройти к первой пассажирской платформе, а также 2 и 3 пассажирской платформе через резинокордовый переход. Проход в здание вокзала будет организован через временный павильон.

С 22 мая залы ожидания № 1 и 2 на первом этаже центрального здания функционировать не будут. Временный зал ожидания будет организован в кассовом зале вокзала дальнего следования. Камеры хранения ручной клади и багажа с 19 мая временно будут перенесены к зданию комнат длительного отдыха. Санитарные комнаты перенесены в цокольный этаж помещения «сервис-центра». Дежурный и справочное бюро останутся в центральном здании вокзала.

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