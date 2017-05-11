Ученые из Красноярска «ускорили» рост сибирского кедра

Молодые ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета разработали технологию ускоренного выращивания сибирского кедра. Новый тип деревьев также отличается повышенной урожайностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

По словам ученых, технология заключается в отборе экземпляров кедра, способных образовывать крупные шишки в короткие сроки. Затем деревья прививают к посадочному материалу с отобранным генотипом. Полученные саженцы начинают быстрее расти и лучше плодоносить.

«В результате пожаров, нашествий сибирского шелкопряда и самовольных рубок леса площади кедровых насаждений постепенно сокращаются. В свою очередь, для лесной отрасли как никогда актуальны перспективные методики для размножения ценного генотипа сибирского кедра, который формируется тысячелетиями в разнообразных природных условиях. Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20−30 лет быстрее начнут давать обильный урожай», — рассказала руководитель проекта Юлия Щерба.

В правительстве добавили, что инициатива была поддержана Фондом содействия инноваций в 2016 году. Сейчас разработчики завершают исследовательские испытания на опытных плантациях. После этого ученые подадут заявку на патент, а технология будет рекомендована профильным предприятиям.