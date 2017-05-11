Ученые из Красноярска «ускорили» рост сибирского кедра
Новый тип деревьев отличается повышенной урожайностью.
Новый тип деревьев отличается повышенной урожайностью.
Молодые ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета разработали технологию ускоренного выращивания сибирского кедра. Новый тип деревьев также отличается повышенной урожайностью. Об этом сообщили в
По словам ученых, технология заключается в отборе экземпляров кедра, способных образовывать крупные шишки в короткие сроки. Затем деревья прививают к посадочному материалу с отобранным генотипом. Полученные саженцы начинают быстрее расти и лучше плодоносить.
«В результате пожаров, нашествий сибирского шелкопряда и самовольных рубок леса площади кедровых насаждений постепенно сокращаются. В свою очередь, для лесной отрасли как никогда актуальны перспективные методики для размножения ценного генотипа сибирского кедра, который формируется тысячелетиями в разнообразных природных условиях. Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20−30 лет быстрее начнут давать обильный урожай», — рассказала руководитель проекта Юлия Щерба.
В правительстве добавили, что инициатива была поддержана Фондом содействия инноваций в 2016 году. Сейчас разработчики завершают исследовательские испытания на опытных плантациях. После этого ученые подадут заявку на патент, а технология будет рекомендована профильным предприятиям.