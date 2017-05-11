Дешево и не сердито. Как в Крыму обстоят дела с хостелами

Летом в Крыму, как стрекозе из басни Крылова, под каждым кустом — и стол, и дом. И те туристы, которые всё своё возят (или носят) с собой, могут не «заморачиваться» ценами на размещение в отелях, пансионатах и даже на частных квартирах. Но не все же приверженцы отдыха в палатках! Тогда самое доступное и безопасное место для ночёвки — хостел.

Не первый год в Крыму меняется «генеральная линия» туризма. То с восторгом озвучиваются планы: принять больше гостей, чем в прошлом году, а потом — ещё больше. То вдруг выясняется, что «низкобюджетный» турист — не наш, пусть людей приедет меньше, но денег оставят больше: потому, дескать, и нет внимания к кемпингам и хостелам. Сейчас на полуострове рады всем приезжим. «Крым ждет туристов «с рюкзаками, — заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — Именно они, возвращаясь домой, рассказывают в подробностях о наших природных достопримечательностях, которые, возможно, не смогли посетить их друзья, родственники и соседи. Такие путешественники имеют возможность «окунуться» в крымский колорит природы, ландшафтов и впечатлений».

Как известно, есть спрос — будет и предложение. Хостелы в крымских городах появляются один за другим. Многие хостельеры до сих пор не знакомы с правилами регулирования деятельности этих объектов в России. Потому не считают нужным регистрировать свои комнаты с двухэтажными койко-местами.

Всего в Крыму 4500 тысячи малых отелей, и по данным Министерство курортов и туризма среди них нет хостелов. Возможно, на статистику повлияла форма регистрации, ведь все они предоставляют размещение и многие работают используя патент. Только хостел отличает от отеля совместное проживание нескольких человек в одной комнате, а пользование благами цивилизации — как в общежитии. По данным Ассоциации малых отелей Крыма, только в Севастополе 30 официально зарегистрированных хостелов, ещё столько же может быть в «тени». Если прибавить другие курорты Крыма, эту цифру можно умножать на три, уверенны в ассоциации.

В прошлом году в Госдуму был внесен проект закона, который бы запрещал создавать хостелы в жилых домах. Это взбудоражило их владельцев, но ненадолго. Уже этой весной должны принять поправки к закону, который всё же разрешит это делать, но при определенных условиях.

Крымский гамбит.

Поправки не лишают хостельеров бизнеса. Запрета на размещение в жилых помещениях нет, но есть правила общежития. Не каждому понравиться, если вместе с хостелом возникнет бедлам. Поэтому будущим и действующим предпринимателям необходимо получить разрешение от жильцов на размещение хостела в их доме. И принять на себя обязанности по уборке лестничной площадки, устроить звукоизоляцию. «Крым нужно популяризировать с точки зрения исторического кластера, — уверена председатель Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова. — Поэтому важно развивать хостелы, малые отели. Их посещает не пляжный турист, а любитель познавательного времяпровождения. Это очень важный сегмент, особенно в межсезонье, когда есть возможность недорогого размещения группы туристов. На материке этот сектор бурно развивается, а у нас только начали понимать выгоду».

Правда, некоторые владельцы хостелов понимают её по-своему и предпочитают не связываться с государственными органами. Так, УФНС России по республике Крым в недавних проверках выявили в Ялте и Алуште работу без кассового учета. Среди десяти попавших под проверку объектов был и нелегальный хостел.

«Только недавно благодаря нашей работе было зарегистрировано десять малых отелей, —пояснила Наталья Стамбульникова. — Сложно работать с малым бизнесом, предприниматели хотят зарегистрироваться, но боятся ходить на мероприятия, где разъясняют условия работы. Думают, что после регистрации на курсах к ним придут с проверкой».