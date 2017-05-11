Флешмоб для призывников устроят в Хабаровске
12 мая в краевой столице проведут флешмоб «Здоровый призывник — сильная армия!», приуроченный к празднованию 150-летия 301-го военного госпиталя, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
12 мая в краевой столице проведут флешмоб «Здоровый призывник — сильная армия!», приуроченный к празднованию 150-летия 301-го военного госпиталя, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, пройдет с 10:15 до 10:45 на площадке перед Городским дворцом культуры. Призывники и военнослужащие сделают зарядку под музыку.