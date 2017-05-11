Хабаровчане озвучили сумму, за которой начинается бедность

Для москвичей эта граница чуть выше: они относят к беднякам тех, у кого выходит менее 23 878 рублей на человека. Черта бедности для хабаровчан выше среднего для России показателя: здесь она равна 22 180 рублей.

Что интересно, у хабаровчан очень сильно разнятся представления о черте, ниже которой наступает бедность: так для трети опрошенных бедность — это 15 тыс. рублей на человека, для 18% — 20 тыс. рублей, для каждого седьмого, 15% голосов, — 10 тыс. рублей и менее на человека, а для 5% — 45 тыс. рублей.

Как же оценивают россияне свое материальное положение? 38% россиян рассказали, что им хватает на продукты, но покупка одежда для них затруднительна. У трети (29%), денег хватает и на продукты, и на одежду, но бытовую технику приобретают уже с трудом. Четверть, 24%, испытывают затруднения только с более крупными, чем бытовая техника, покупками.

При этом каждому десятому жителю России (9% опрошенных) денег не хватает даже на продукты. У хабаровчан ситуация чуть лучше: в этой категории находится всего 7% горожан — сообщает Зарплата.ру.

Михаил Грач.