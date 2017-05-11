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10:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

Должник выплатил 200 тысяч рублей, чтобы выехать в отпуск за границу

92 млн рублей выплатили жители Пермского края, которые из-за долгов не могли уехать в отпуск.

Житель Краснокамска сразу выплатил крупную сумму долга, когда узнал, что в противном случае не сможет поехать в отпуск за границу. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина вернул банку 200 тысяч рублей.

В ведомстве считают ограничение выезда на отдых на рубеж очень эффективной мерой, которая помогает взыскивать задолженности.

О неплатежеспособности, на которую обычно ссылаются должники, перед отдыхом забывают. В общей сложности, более 1,5 тысяч жителей Перми и Пермского края предпочли избавиться от долга, но не лишать себя возможности поехать в отпуск за рубеж.

Благодаря ограничению выезда, приставы взыскали более 92 миллионов рублей.

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