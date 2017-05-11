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10:11 (мск), источник: Новости Перми

На автобусном маршруте № 14 появится дополнительная остановка

С 15 мая автобусы, направляющиеся в сторону микрорайона Юбилейный, будут останавливаться на ул. Чернышевского.

Новый остановочный пункт для 14-го автобуса «Улица Чернышевского» позволяет значительно сократить время подходов к различным объектам, находящимся в данном районе, сообщает горадминистрация.

Если введение новой остановки покажет свою эффективность, тогда через две недели будет решаться вопрос об утверждении данной схемы на постоянной основе.

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