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12:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

12 мая в ряде домов Казани не будет света

Электричество отключат в домах шести районов города.

(Город Казань KZN.RU, 11 мая). 12 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 13.00 до 18.00 света не будет в домах частного сектора Авиастроительного района по адресам: ул. Гудованцева, 50−68, ул. Моисеева, 41−57, ул.2-я Муромская, 35−67, 36−68, ул.3-я Муромская, 35−67, 36−68, ул.4-я Муромская, 35−67, ул.5-я Муромская, 39−67, 38−68, 36−68, ул. Пятигорская, 64−88, 107−127.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресу: ул. Зеленая, 1 (корпус «А»).

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресу: ул. Больничная, 14.

С 8.30 до 17.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Жилищная, 2−26, 5−31, ул. Монтажная, 2а, 2б-32, ул. Яранская, 1−31, 2а-32.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Мирный Приволжского района по улицам: Акварельная, Гумера Гали, Давликеевская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, Железноводская, Землемерная 2-я, Земляничная 1-я, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Ново-Давликеевская, Новосельская, Новосельская 2-я, 3-я, 10-я, Полонная, Просторная, Рахима Саттара, Рощинская, Рубежная 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, Рядовая 1-я, 2-я, Виталия Синицына, Томская, Черноозерная, а также по адресам: ул. Рыбацкая, 4, 6. Кроме того, в это же время в Приволжском районе свет отключат по ул. Габишева, 4, 6, 8, 10.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. Космонавтов, 41, 47, 49, 49а, 51, 53, 55.

Кроме того, электричество отключат в ряде административных и промышленных зданий Авиастроительного, Ново-Савиновского и Советского районов города.

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