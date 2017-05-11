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10:06 (мск), источник: КрымPress

В Крыму объявлен конкурс «Моя семья»

В Крыму конкурс «Моя семья» решили провести с единственной целью: для повышения в обществе престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Инициатор проекта — Министерство внутренней политики, информации и связи РК.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Моя большая семья», «Буду как папа. Буду как мама», «Семейная традиция», «Семейная история», и «Гордость семьи». Участие в конкурсе является бесплатным. Заполненные формы заявок необходимо направлять по электронной почте moyasemya@minfo.rk.gov.ru не позднее 1 июня текущего года. К заявке необходимо приложить 2−3 фотографии членов семьи в цифровом формате.

С критериями отбора по номинациям можно ознакомиться здесь, форма заявки расположена в приложении, — отмечают в Министерстве. Итоги отборочного тура будут подведены с 12 по 19 июня 2017 года. Победителей конкурса «Моя семья» наградят памятными призами и почётными дипломами.

Интересующие вопросы можно задать по телефону +79789726224, а также по e-mail: moyasemya@minfo.rk.gov.ru.

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