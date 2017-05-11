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10:12 (мск), источник: КрымPress

Весна! В Крым из Украины везут саженцы и семена

В мае в Крым из Украины через границу граждане соседней страны пытались переправить 175 саженцев и 32 горшечных растения. Всего же было пресечено 50 попыток ввоза продукции растительного происхождения.

В том числе 5 пакетов семенного материала. Запрещенные к ввозу товары обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров.

Так, пытались провести на территорию полуострова 145 килограммов растительной продукции. Из них 18 кг картофеля, 86 кг овощей, 11 кг фруктов, 20 кг орехов и сухофруктов, 4 кг фасоли и 1 кг семян масличных культур, — сообщили специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора РФ Управления Россельхознадзора по РК.

Всю потенциально опасную продукцию, говорят в пресс-службе ведомства, вернули на территорию Украины.

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