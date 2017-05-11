Весна! В Крым из Украины везут саженцы и семена
В мае в Крым из Украины через границу граждане соседней страны пытались переправить 175 саженцев и 32 горшечных растения. Всего же было пресечено 50 попыток ввоза продукции растительного происхождения.
В мае в Крым из Украины через границу граждане соседней страны пытались переправить 175 саженцев и 32 горшечных растения. Всего же было пресечено 50 попыток ввоза продукции растительного происхождения.
В том числе 5 пакетов семенного материала. Запрещенные к ввозу товары обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров.
Так, пытались провести на территорию полуострова 145 килограммов растительной продукции. Из них 18 кг картофеля, 86 кг овощей, 11 кг фруктов, 20 кг орехов и сухофруктов, 4 кг фасоли и 1 кг семян масличных культур, — сообщили специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора РФ Управления Россельхознадзора по РК.
Всю потенциально опасную продукцию, говорят в