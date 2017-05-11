Весна! В Крым из Украины везут саженцы и семена

В том числе 5 пакетов семенного материала. Запрещенные к ввозу товары обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров.

Так, пытались провести на территорию полуострова 145 килограммов растительной продукции. Из них 18 кг картофеля, 86 кг овощей, 11 кг фруктов, 20 кг орехов и сухофруктов, 4 кг фасоли и 1 кг семян масличных культур, — сообщили специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора РФ Управления Россельхознадзора по РК.