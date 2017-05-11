Волгоградцы попросили чиновников не ликвидировать троллейбусы

Соответствующую петицию волгоградцы опубликовали на популярном сайте гражданских инициатив.

«В 2016 году ликвидировали троллейбусный маршрут № 6, в 2017 году — № 18. Скоро планируется закрытие еще двух троллейбусных маршрутов по Первой продольной. Взамен предлагают набитый, неэкологичный и часто ломающийся автобус № 95 от “ПитерАвто”. Мы, жители Волгограда, просим оставить хотя бы троллейбусные маршруты № 1, 8, 8а, 9, 12, 10, 15, 15а, а также обновить весь троллейбусный парк. Последний раз это происходило при губернаторе Сергее Боженове, который приобрёл для города 50 новых троллейбусов», — гласит петиция.

Добавим, что в настоящее время петицию подписали более 100 человек. Документ будет направлен губернатору, сити-менеджеру и председателю городского комитета транспорта.

Напомним, информация о закрытии маршрутов появилась в социальных сетях в среду, 10 мая. Пользователи стали сообщать о том, что с 15 мая волгоградцы лишатся троллейбусов № 8а и 12. В «Метроэлектротрансе» корреспонденту «АиФ-Волгоград» заявили, что информация о судьбе электротранспорта появится позже.