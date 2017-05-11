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11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хирург из Иркутска провел уникальную урологическую операцию 4-месячной пациентке

Вмешательство было успешным и позволило сохранить новорожденной функцию почки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Врачи областной детской клинической больницы вместе с главным детским хирургом по СФО Юрием Козловым провели уникальную урологическую операцию 4-месячной пациентке в Кузбассе. Операция прошла успешно и позволила сохранить новорожденной функцию почки. Девочка вместе с матерью уже выписана из больницы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Профессор, доктор медицинских наук Юрий Козлов возглавляет отделение хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска. Он продемонстрировал кузбасским коллегам нюансы лапароскопической пиелопластики.

«В книгах не пишут всего того, что ты можешь узнать об операции. Нужно обязательно смотреть, как человек оперирует, чтобы потом эту технику воспроизвести», — отметил Юрий Козлов.

Кузбассовцы вместе с главным детским хирургом по СФО планируют создать сибирскую школу малоинвазивной детской хирургии, которая объединит самые передовые знания. Это поможет снизить травматичность операций и в разы увеличить их число. По словам главного детского хирурга Кемеровской области Константина Ковалькова, работа начата еще в 2013 году и ведется она не только в операционной. Специалисты пишут совместные научные статьи, проводят большие мультицентровые исследования, которые объединяют почти весь Сибирский федеральный округ, выступают с докладами на хирургических конференциях и съездах.

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