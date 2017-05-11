В Уфу после затяжного велопробега вернулся Ильдар Галиакбаров

Обратно он вернулся на поезде. За двадцать дней путешествия на инвалидном кресле, приспособленном для дальних поездок, он преодолел одну тысячу пятьсот километров.

В пути не раз случались поломки и вынужденные остановки, но Ильдару все же удалось добраться до Астаны и передать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны из Башкирии фронтовикам Казахстана.

Эта была главная цель его поездки.