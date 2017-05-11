В Уфу после затяжного велопробега вернулся Ильдар Галиакбаров
Напомним, путешественник, с ограниченными возможностями здоровья в начале апреля отправился в Астану.
Напомним, путешественник, с ограниченными возможностями здоровья в начале апреля отправился в Астану.
Обратно он вернулся на поезде. За двадцать дней путешествия на инвалидном кресле, приспособленном для дальних поездок, он преодолел одну тысячу пятьсот километров.
В пути не раз случались поломки и вынужденные остановки, но Ильдару все же удалось добраться до Астаны и передать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны из Башкирии фронтовикам Казахстана.
Эта была главная цель его поездки.