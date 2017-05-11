В Казани парк Кубка Конфедераций откроет Роналдиньо
13 мая посетителей парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 ждет встреча с легендой мирового футбола.
13 мая посетителей парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 ждет встреча с легендой мирового футбола.
Роналдиньо откроет в Казани парк Кубка Конфедераций FIFA 2017, сообщается на сайте FIFA.
Парк Кубка Конфедераций откроется 13 мая перед Центральным стадионом. В этот день всех посетителей ждет встреча с Чемпионом мира по футболу FIFA 2002, обладателем Кубка Конфедераций FIFA 2005 в составе сборной Бразилии Рональдиньо. Компанию ему составит
Помимо встреч со звездами футбола посетителей парка ждут конкурсы, футбольные аттракционы, мультимедийные викторины, главным призом которых станут билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани. Также все желающие смогут сфотографироваться с Забивакой — официальным талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и трофеем победителей Кубка Конфедерации.
Программа
13 мая: 12.00 — открытие парка с участием знаменитых футболистов.
13.00 — 20.00 — конкурсы, викторины, представление трофея победителей Кубка.
14 мая: 12.00 — 20.00 — продолжение конкурсов, игр и викторин.