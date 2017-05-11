В Казани парк Кубка Конфедераций откроет Роналдиньо

Роналдиньо откроет в Казани парк Кубка Конфедераций FIFA 2017, сообщается на сайте FIFA.

Парк Кубка Конфедераций откроется 13 мая перед Центральным стадионом. В этот день всех посетителей ждет встреча с Чемпионом мира по футболу FIFA 2002, обладателем Кубка Конфедераций FIFA 2005 в составе сборной Бразилии Рональдиньо. Компанию ему составит Джей-Джей Окоча — экс-полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций 1994 и Олимпийский чемпион 1996. Кроме того, парк в Казани посетят экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и бывший защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе «Рубина» Роман Шаронов.

Помимо встреч со звездами футбола посетителей парка ждут конкурсы, футбольные аттракционы, мультимедийные викторины, главным призом которых станут билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани. Также все желающие смогут сфотографироваться с Забивакой — официальным талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и трофеем победителей Кубка Конфедерации.

Программа

13 мая: 12.00 — открытие парка с участием знаменитых футболистов.

13.00 — 20.00 — конкурсы, викторины, представление трофея победителей Кубка.

14 мая: 12.00 — 20.00 — продолжение конкурсов, игр и викторин.