Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
«Я обещал себе, что не сломаюсь». История Рафаэля Исхакова
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Семин: Главное действующее лицо в футболе — игрок, а не тренер
Овечкин в составе «Вашингтона» завершил борьбу за Кубок Стэнли
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
10:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани парк Кубка Конфедераций откроет Роналдиньо

13 мая посетителей парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 ждет встреча с легендой мирового футбола.

Роналдиньо откроет в Казани парк Кубка Конфедераций FIFA 2017, сообщается на сайте FIFA.

Парк Кубка Конфедераций откроется 13 мая перед Центральным стадионом. В этот день всех посетителей ждет встреча с Чемпионом мира по футболу FIFA 2002, обладателем Кубка Конфедераций FIFA 2005 в составе сборной Бразилии Рональдиньо. Компанию ему составит Джей-Джей Окоча — экс-полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций 1994 и Олимпийский чемпион 1996. Кроме того, парк в Казани посетят экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и бывший защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе «Рубина» Роман Шаронов.

Помимо встреч со звездами футбола посетителей парка ждут конкурсы, футбольные аттракционы, мультимедийные викторины, главным призом которых станут билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани. Также все желающие смогут сфотографироваться с Забивакой — официальным талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и трофеем победителей Кубка Конфедерации.

Программа

13 мая: 12.00 — открытие парка с участием знаменитых футболистов.

13.00 — 20.00 — конкурсы, викторины, представление трофея победителей Кубка.

14 мая: 12.00 — 20.00 — продолжение конкурсов, игр и викторин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смоленский поселок на 9 мая завалило снегом. Фото
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь