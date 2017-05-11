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16:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Зеленоградска установят ограничители въезда на променад

К новому сезону в Зеленоградске установят ограничители въезда на променад и пешеходную зону.

Источник: Калининград.Ru

Администрация курортного города объявила аукцион по выбору подрядчика. Стоимость работ оценили в 2,37 млн рублей.

«Система представляет собой комплекс из 11 противотаранных вертикальных выдвижных устройств (боллардов), управляемых удалённо из единой дежурной диспетчерской службы», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в администрации муниципалитета.

Ограничивающие устройства планируется разместить на въездах с обеих сторон Курортного проспекта, а также на выездах к променаду в районе Второго Первомайского переулка, кафе «Круиз» и «Веранда», у отеля «Элиза» и на площади «Роза ветров».

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