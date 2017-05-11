Осужденный из уфимской колонии Михаил Богданов хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса

Михаил Богданов отбывает наказание в уфимской колонии в Шакше не первый год: за убийство и изнасилование мужчина еще долгие годы проведет в заключении. Чтобы разбавить тюремные будни, еще в сентябре 2015 года осужденный задался целью: попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Первую попытку Михаила не засчитали: тогда он сделал почти две тысячи приседаний, но в кадре не было видно часов, отсчитывающих время — а значит, видео могли и смонтировать. В декабре 2015 года видео сняли правильно, но до рекорда все равно не хватило.

Михаил Богданов решил не сдаваться и предпринять еще одну попытку: 15 мая он будет приседать 15 минут с утяжелением в 50 кг.