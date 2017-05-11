На нескольких улицах Ростова ограничат движение

Так, в связи с проведением Дня славянской письменности и культуры с 06:00 21 мая до 05:00 22 мая будет прекращено движение транспортных средств по ул. Московской, на участке от пр. Буденновский до пер. Газетный, и по пер. Соборный, на участке от ул. Темерницкой до ул. Московской.

Из-за работ по реконструкции теплотрассы по ул. Тельмана на участке от пр. Буденновский до пер. Соборный с 1 июня по 15 июля будет прекращено движение транспортных средств. Из-за ремонта движение по ул. 2-я Луговая, ул. Пескова, ул. Совхозная с 25 мая до 1 сентября будет также ограничено.

Кроме того, как ранее сообщал «Городской репортер», движение ограничат на время велопарада, а также «Зеленого марафона» 28 мая с 07:00 до 15:00 по ул. Береговой, на участке от пр. Буденновский до ул. Береговой, 45.