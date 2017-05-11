Гостей Крыма будут встречать цветами
Служба автомобильных дорог решила озеленить трассу от аэропорта «Симферополь» до столицы республики.
Служба автомобильных дорог решила озеленить трассу от аэропорта «Симферополь» до столицы республики.
Унылый пейзаж, бетонный забор, скудные насаждения — вот, что видят те, кто впервые прибыл в Крым на самолете. В ведомстве намерены поднять настроение авиапассажирам и разработали техзадание — вдоль отремонтированной дороги, мимо поселков Комсомольское, ГРЭС, Богдановка, уже в мае появятся цветы.
— Первым этапом предусмотрены вазоны на столбах и разделительной полосе, — рассказал «Комсомольской правде» — Крым начальник службы автомобильных дорог РК Алексей Сафонов. — Это пробный шаг. Ведь необходимо отладить технологию эксплуатации, которая была утеряна. Мало посадить растения, за ними надо ухаживать — вовремя поливать, обрезать. Это ответственная, благодарная и важная работа.
Дорожники приводят в пример Краснодарский край, где транспортные развязки и кольца представляют из себя ландшафтные комплексы.
В службе автодорог надеются, что их работу оценят гости и в первую очередь крмычане. А в следующем году озеленение дорог продолжится по всему полуострову.