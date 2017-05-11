Гостей Крыма будут встречать цветами

Унылый пейзаж, бетонный забор, скудные насаждения — вот, что видят те, кто впервые прибыл в Крым на самолете. В ведомстве намерены поднять настроение авиапассажирам и разработали техзадание — вдоль отремонтированной дороги, мимо поселков Комсомольское, ГРЭС, Богдановка, уже в мае появятся цветы.

— Первым этапом предусмотрены вазоны на столбах и разделительной полосе, — рассказал «Комсомольской правде» — Крым начальник службы автомобильных дорог РК Алексей Сафонов. — Это пробный шаг. Ведь необходимо отладить технологию эксплуатации, которая была утеряна. Мало посадить растения, за ними надо ухаживать — вовремя поливать, обрезать. Это ответственная, благодарная и важная работа.

Дорожники приводят в пример Краснодарский край, где транспортные развязки и кольца представляют из себя ландшафтные комплексы.

В службе автодорог надеются, что их работу оценят гости и в первую очередь крмычане. А в следующем году озеленение дорог продолжится по всему полуострову.