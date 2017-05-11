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10:51 (мск), источник: Известия.Ру

Дельфинов Приморского океанариума научили рисовать

Дельфины Вася и Боня, обитающие в Приморском океанариуме, научились рисовать. Теперь животные демонстрируют посетителям свои художественные способности, сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Подобно настоящим художникам животные пишут картины на мольберте кисточками, которые тренер предварительно обмакивает в краску и отдает дельфинам. Для рисования используется безопасная нетоксичная гуашь, с помощью которой животные старательно выводят линии и ставят точки.

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«Это не самое сложное упражнение. Сначала нужно научить держать их кисточку, чтоб они ее не роняли. Потом показываешь рукой плавно движения, дельфины начинают водить следом головой. Затем добавляешь краски и подставляешь мольберт. Тут самое сложное, приучить, чтоб они сами по нему водили кисточкой», — рассказывает тренер афалин Аурика Кнаус.

По ее словам, найти общий язык с дельфинами очень просто: для этого нужно быть искренним и открытым в общении с животными.

На сегодняшний день в арсенале пары афалин Бони и Васи около 25 элементов. Самые любимые занятия животных — упражнения с мячами и прыжки в высоту, отмечает ИА PrimaMedia.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» на острове Русский открылся в сентябре 2016 года. Главное здание площадью 35 тыс. кв. м вмещает 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. В океанариуме можно увидеть обитателей российских вод Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка, холодных полярных океанов, теплых тропических рек и морей. Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен, в первую очередь, для проведения научных исследований.

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