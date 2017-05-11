Дельфинов Приморского океанариума научили рисовать

Подобно настоящим художникам животные пишут картины на мольберте кисточками, которые тренер предварительно обмакивает в краску и отдает дельфинам. Для рисования используется безопасная нетоксичная гуашь, с помощью которой животные старательно выводят линии и ставят точки.

«Это не самое сложное упражнение. Сначала нужно научить держать их кисточку, чтоб они ее не роняли. Потом показываешь рукой плавно движения, дельфины начинают водить следом головой. Затем добавляешь краски и подставляешь мольберт. Тут самое сложное, приучить, чтоб они сами по нему водили кисточкой», — рассказывает тренер афалин Аурика Кнаус.

По ее словам, найти общий язык с дельфинами очень просто: для этого нужно быть искренним и открытым в общении с животными.

На сегодняшний день в арсенале пары афалин Бони и Васи около 25 элементов. Самые любимые занятия животных — упражнения с мячами и прыжки в высоту, отмечает ИА PrimaMedia.