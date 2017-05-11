Волгоградцы недовольны качеством жилищно-коммунальных услуг

Портал VOLGOGRADRU решил узнать у посетителей, довольны ли они качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Итог опроса, признаться, нельзя назвать неожиданным. 72,5% респондентов категорично ответили «нет». 26,4% принявших участие в нашем независимом социологическом опросе отметили, что за такие деньги услуги ЖКХ могли бы быть и лучше. И лишь 1,1% респондентов довольны качеством предоставляемых ЖКХ-услуг и готовы выкладывать за них немалые средства.