ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях

«В проблемах со здоровьем граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%)» , — приводит агентство РИА Новости результаты опроса.

Два года назад на болезни из-за работы жаловались 47% опрошенных.

Также причинами своих болезней и плохого самочувствия опрошенные называли возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве или проживание вблизи заводов (13%), неправильное питание (13%).