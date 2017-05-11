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12:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях

Большинство россиян считают работу причиной их заболеваний, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

«В проблемах со здоровьем граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%)» , — приводит агентство РИА Новости результаты опроса.

Два года назад на болезни из-за работы жаловались 47% опрошенных.

Также причинами своих болезней и плохого самочувствия опрошенные называли возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве или проживание вблизи заводов (13%), неправильное питание (13%).

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При этом большинство россиян-участников опроса довольны своим здоровьем — порядка 30% говорили о хорошем самочувствии, около половины считают его удовлетворительным.

Треть россиян при проблемах со здоровьем занимается самолечением, 46% обращаются в государственное медучреждение, каждый десятый предпочитает частные платные клиники, а 1% респондентов — народную медицину.

По данным российского министерства здравоохранения, заболеваемость населения основными болезнями в последние годы держится примерно на одном уровне. В 2015 году (более свежих данных нет) этот показатель в России составил около 114 тысяч человек.

При этом нужно учитывать, что в статистике по заболеваемости учитываются только диагнозы, поставленные пациентам впервые в их жизни, а не общее количество обращений к врачам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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