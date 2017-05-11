Невеста хоккеиста «Трактора» заказала львёнка для свадебной фотосессии. Информацию об этом разместили организаторы свадьбы на своей странице в социальной сети.

5 мая на берегу озера Смолино прошло бракосочетание защитника Артёма Бородкина и его возлюбленной Ольги. Фотографии, которые молодые выкладывали в соцсети с хештегом #любовьпробилазащиту получили большое количество отзывов.

Организаторы свадьбы говорят, что готовились к этому событию целый год.