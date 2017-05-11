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11:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Плющенко обрадовался проигрышу в хоккейном матче с Путиным

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что обрадовался проигрышу своей команды в матче Ночной хоккейной лиги.

По словам спортсмена, было совсем необидно проиграть команде, в составе которой был президент Владимир Путин.

«Воистину Великий Президент! Самый спортивный Президент Мира!» — написал он в Instagram под селфи с главой государства (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что команда «Легенды хоккея» с Путиным в составе со счетом 17:6 разгромила «Сборную Ночной хоккейной лиги» в гала-матче. Президент России забросил в ворота соперника семь шайб, еще три гола на счету министра обороны Сергея Шойгу.

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