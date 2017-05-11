Плющенко обрадовался проигрышу в хоккейном матче с Путиным
МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что обрадовался проигрышу своей команды в матче Ночной хоккейной лиги.
МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что обрадовался проигрышу своей команды в матче Ночной хоккейной лиги.
По словам спортсмена, было совсем необидно проиграть команде, в составе которой был президент Владимир Путин.
«Воистину Великий Президент! Самый спортивный Президент Мира!» — написал он в Instagram под селфи с главой государства (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, что команда «Легенды хоккея» с Путиным в составе со счетом 17:6 разгромила «Сборную Ночной хоккейной лиги» в