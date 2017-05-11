Украинский культурный центр проведет в Воронеже бесплатный концерт
Мероприятие состоится к 200-летию историка Николая Костомарова.
Мероприятие состоится к 200-летию историка Николая Костомарова.
Украинский культурный центр «Перевесло» проведет бесплатный концерт и выставку народных промыслов к 200-летию со дня рождения русского и украинского историка Николая Костомарова. Мероприятия начнутся в Воронежском институте ФСИН на улице Иркутская, 1а в 11:00 субботы, 13 мая, сообщила
В 11:00 в институте пройдет круглый стол на тему «Современный взгляд на труды Николая Костомарова». В дискуссии примут участие представители общественности, ученые и журналисты. Выставка народных промыслов состоится с 12:00 до 14:00, концерт вокальных и танцевальных коллективов Воронежа и области пройдет с 14:00 до 16:00.
Украинский культурный центр «Перевесло» ведет свою историю от основанного в 1989 году украинского товарищества «Перевесло». Вначале в него входили преподаватели и студенты ВГУ, но со временем его деятельность расширялась и вышла за пределы Воронежа. Устав организации зарегистрировали в органах юстиции региона в 2014 году.
Справка РИА «Воронеж»
Николай Костомаров — один из самых известных историков XIX века. Его имя стоит рядом с именами Карамзина, Соловьева, Ключевского. Самый большой труд Николая Костомарова — «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Костомаров вместе с поэтом Тарасом Шевченко был руководителем