Украинский культурный центр проведет в Воронеже бесплатный концерт

Украинский культурный центр «Перевесло» проведет бесплатный концерт и выставку народных промыслов к 200-летию со дня рождения русского и украинского историка Николая Костомарова. Мероприятия начнутся в Воронежском институте ФСИН на улице Иркутская, 1а в 11:00 субботы, 13 мая, сообщила пресс-служба культурного центра. Цель — сохранение украинского культурно-исторического наследия.

В 11:00 в институте пройдет круглый стол на тему «Современный взгляд на труды Николая Костомарова». В дискуссии примут участие представители общественности, ученые и журналисты. Выставка народных промыслов состоится с 12:00 до 14:00, концерт вокальных и танцевальных коллективов Воронежа и области пройдет с 14:00 до 16:00.

Украинский культурный центр «Перевесло» ведет свою историю от основанного в 1989 году украинского товарищества «Перевесло». Вначале в него входили преподаватели и студенты ВГУ, но со временем его деятельность расширялась и вышла за пределы Воронежа. Устав организации зарегистрировали в органах юстиции региона в 2014 году.

Справка РИА «Воронеж»