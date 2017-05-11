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11:47 (мск), источник: УНИАН

Евровидение-2017: все участники второго полуфинала

11 мая станут известны последние 10 финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Источник: УНИАН

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды, а меньше всего — Мальта, Литва и Сан-Марино.

Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Все участники второго полуфинала Евровидения-2017:

1. Тияна Богичевич — In Too Deep (Сербия).

2. Натан Трент — Running On Air (Австрия).

3. Яна Бурчеська — Dance Alone (Республика Македония).

4. Клаудия Фениелло — Breathlessly (Мальта).

5. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! (Румыния).

6. O'G3NE — Light And Shadown (Нидерланды).

7. Джоси Папай — Origo (Венгрия).

8. Аня — Where I Am (Дания).

9. Брендан Мюррей — Dying To Try (Ирландия).

10. Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit Of The Night (Сан-Марино).

11. Жак Худек — My Friend (Хорватия).

12. JOWST и Александр Уолманн — Grab The Moment (Норвегия).

13. Timebelle — Apollo (Швейцария).

14. NaviBand — Гісторыя майго жыцця (Беларусь).

15. Кристиан Костов — Beautiful Mess (Болгария).

16. Fusedmarc — Rain Of Revolution (Литва).

17. Койт Тооме и Лаура Пилдвере — Verona (Эстония).

18. IMRI — I Feel Alive (Израиль).

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