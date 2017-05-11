Евровидение-2017: все участники второго полуфинала
11 мая станут известны последние 10 финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017.
11 мая станут известны последние 10 финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017.
11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.
В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды, а меньше всего — Мальта, Литва и
Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.
Все участники второго полуфинала Евровидения-2017:
1. Тияна Богичевич — In Too Deep (Сербия).
2. Натан Трент — Running On Air (Австрия).
3. Яна Бурчеська — Dance Alone (Республика Македония).
4. Клаудия Фениелло — Breathlessly (Мальта).
5. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! (Румыния).
6. O'G3NE — Light And Shadown (Нидерланды).
7. Джоси Папай — Origo (Венгрия).
8. Аня — Where I Am (Дания).
9. Брендан Мюррей — Dying To Try (Ирландия).
10. Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit Of The Night (Сан-Марино).
11. Жак Худек — My Friend (Хорватия).
12. JOWST и Александр Уолманн — Grab The Moment (Норвегия).
13. Timebelle — Apollo (Швейцария).
14. NaviBand — Гісторыя майго жыцця (Беларусь).
15. Кристиан Костов — Beautiful Mess (Болгария).
16. Fusedmarc — Rain Of Revolution (Литва).
17. Койт Тооме и Лаура Пилдвере — Verona (Эстония).
18. IMRI — I Feel Alive (Израиль).