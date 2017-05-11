Евровидение-2017: все участники второго полуфинала

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды, а меньше всего — Мальта, Литва и Сан-Марино.

Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Все участники второго полуфинала Евровидения-2017:

1. Тияна Богичевич — In Too Deep (Сербия).