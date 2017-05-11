Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
«Я обещал себе, что не сломаюсь». История Рафаэля Исхакова
В Израиле погиб депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
10:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе к дорожному патрулированию приступил мотопатруль

Мотополицейские в основном следят за соблюдением мотоциклистами правил дорожного движения.

С наступлением теплого времени года к дорожному патрулированию в Кемеровской области приступил мотопатруль.

Главной задачей мотополицейских является наблюдение за мотоциклистами и другими водителями мототехники. С 1 мая в области проходит операция «мототехника», цель которой предупредить ДТП с участием водителей мопедов и мотоциклов. В этом году произошло уже 14 ДТП с участием мототехники, в которых пострадал 21 человек. За время проведения операции сотрудники ГИБДД выявили 60 случаев управления мототехникой в состоянии алкогольного опьянения, у 90 мотоциклистов не было права управления, более 130 мотоциклистов ездили без шлема, 80 единиц мототехники задержаны и доставлены на специальные охраняемые стоянки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Кузбасса утопила годовалого сына в ванне
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь