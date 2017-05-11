В Кузбассе к дорожному патрулированию приступил мотопатруль

С наступлением теплого времени года к дорожному патрулированию в Кемеровской области приступил мотопатруль.

Главной задачей мотополицейских является наблюдение за мотоциклистами и другими водителями мототехники. С 1 мая в области проходит операция «мототехника», цель которой предупредить ДТП с участием водителей мопедов и мотоциклов. В этом году произошло уже 14 ДТП с участием мототехники, в которых пострадал 21 человек. За время проведения операции сотрудники ГИБДД выявили 60 случаев управления мототехникой в состоянии алкогольного опьянения, у 90 мотоциклистов не было права управления, более 130 мотоциклистов ездили без шлема, 80 единиц мототехники задержаны и доставлены на специальные охраняемые стоянки.