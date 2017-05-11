Уникальную компьютерную игру Starfall Tactics создают в Иркутске

Для кого-то это игра, а для него — работа. Галактики, звёзды, планеты, космические корабли, виртуальные персонажи. Всё это Иван Хорошев придумывает сам. Вернее — их внешний вид. Он — художник-иллюстратор. Вместе с программистами и дизайнерами из Иркутска создаёт новую компьютерную игру.

— Это мы недавно отрисовали двух представителей каждой расы. Всего их три. Это Дипрайвд, корпорация Эклипс и Вангард. У каждого из них есть своя стилистика, какие-то особенности, — говорит 2D художник-иллюстратор Иван Хорошев.

Действие происходит в космосе в далёком будущем. В этом мире нет ни хороших, ни плохих парней, а только персонажи с разными взглядами на жизнь. Поэтому масштабных сражений не избежать, рассказывает один из авторов идеи Алексей Григорьев. Starfall Tactics — это стратегия в реальном времени. Игра сложная и больше рассчитана на взрослых геймеров. Ведь даже чтобы изучить все эти галактические просторы, понадобится не один месяц.

— Игроку предстоит управлять небольшим флотом космических кораблей, участвовать в сражениях, заниматься постройкой этих кораблей, — говорит руководитель компании-разработчика игры Алексей Григорьев.

Игра ещё в процессе создания, но время от времени разработчики её тестируют, чтобы выявить недостатки или придумать новые ходы. Её испытали уже около четырёх тысяч человек. Причем большинство — зарубежные игроки, поскольку пока версия англоязычная.

— Когда происходят все эти взрывы, яркие вспышки, лазеры, другой корабль распиливают потихонечку, все эти столкновения кораблей. Это ведь действительно отдельный большой мир, — говорит комьюнити-менеджер компании-разработчика игры Василиса Сергеева.

Подобных проектов в России ещё не было, говорят иркутские разработчики. В большой игровой мир Starfall Tactics выйдет в этом году. Впрочем, уже сейчас зарубежные порталы геймеров дают о нём хорошие отзывы.