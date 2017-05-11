В Ростове рассмотрели первые заявки на благоустройство дворов по госпрограмме

Конкурсный отбор прошли 24 двора, три остальных проекта комиссия отправила на доработку.

«Во время презентации новых благоустроенных дворовых территорий комиссия проверяла их на соответствие количественным и качественным критериям конкурсного отбора по бальной системе. Кроме того, учитывались эстетические критерии, т. е. индивидуальность дворовой территории и композиционное взаимодействие ландшафта», — говорится в сообщении.

Для некоторых дворов с маленькой площадью разработаны проекты по типу «итальянских двориков» с фонтанами и беседками. Отмечается, что лидерами по представленным проектам стали Ворошиловский и Октябрьский районы Ростова. На следующем заседании Общественной комиссии будут рассмотрены другие дизайн-проекты, их осталось 53.

Напомним, в 2017 году планируется благоустроить около 80 дворовых территорий Ростова.