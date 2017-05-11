В Ростове рассмотрели первые заявки на благоустройство дворов по госпрограмме
На заседании Общественной комиссии в Ростове рассмотрели 27
На заседании Общественной комиссии в Ростове рассмотрели 27
Конкурсный отбор прошли 24 двора, три остальных проекта комиссия отправила на доработку.
«Во время презентации новых благоустроенных дворовых территорий комиссия проверяла их на соответствие количественным и качественным критериям конкурсного отбора по бальной системе. Кроме того, учитывались эстетические критерии, т. е. индивидуальность дворовой территории и композиционное взаимодействие ландшафта», — говорится в сообщении.
Для некоторых дворов с маленькой площадью разработаны проекты по типу «итальянских двориков» с фонтанами и беседками. Отмечается, что лидерами по представленным проектам стали Ворошиловский и Октябрьский районы Ростова. На следующем заседании Общественной комиссии будут рассмотрены другие
Напомним, в 2017 году планируется благоустроить около 80 дворовых территорий Ростова.