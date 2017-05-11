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16:48 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове рассмотрели первые заявки на благоустройство дворов по госпрограмме

На заседании Общественной комиссии в Ростове рассмотрели 27 дизайн-проектов по благоустройству дворов, которые претендуют на участие в госпрограмме «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации.

Конкурсный отбор прошли 24 двора, три остальных проекта комиссия отправила на доработку.

«Во время презентации новых благоустроенных дворовых территорий комиссия проверяла их на соответствие количественным и качественным критериям конкурсного отбора по бальной системе. Кроме того, учитывались эстетические критерии, т. е. индивидуальность дворовой территории и композиционное взаимодействие ландшафта», — говорится в сообщении.

Для некоторых дворов с маленькой площадью разработаны проекты по типу «итальянских двориков» с фонтанами и беседками. Отмечается, что лидерами по представленным проектам стали Ворошиловский и Октябрьский районы Ростова. На следующем заседании Общественной комиссии будут рассмотрены другие дизайн-проекты, их осталось 53.

Напомним, в 2017 году планируется благоустроить около 80 дворовых территорий Ростова.

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