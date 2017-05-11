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12:28 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области проведут фестиваль «Народная рыбалка»

13 мая на территории Кочетовского сельского поселения Семикаракорского района пройдет региональный фестиваль «Народная рыбалка-2017», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фестиваль будет проходить с 9:00 до 13:00, начало соревнований — в 10:00. Планируется, что в нем примут участие около 300 рыболовов-любителей, в том числе инвалиды-колясочники Всероссийского общества инвалидов «ИКАР».

В рамках фестиваля пройдут соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку по семи номинациям, победителям вручат призы и подарки. Кроме того, в программе фестиваля — конкурс «Донская уха», выступления казачьих и творческих коллективов области.

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