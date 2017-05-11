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12:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам показали авангардную живопись 91-летней Клары Голицыной

Семь работ московской художницы пробудут в галерее Камерного театра до 1 июня.

Выставка московской 91-летней художницы Клары Голицыной «Избранное» открылась в галерее воронежского Камерного театра (улица Карла Маркса, 55а) в среду, 10 мая. Выставка Клары Голицыной — совместный проект Камерного театра и липецкой «Студии Сергея Авилова».

В экспозицию вошли семь концептуальных работ художницы. В них — отсыл к различным традициям искусства. Некоторые авангардные работы Клары Голицыной посвящены творчеству Казимира Малевича. Работа «Черное 3» — не до конца зарисованный маслом черный круг — аллюзия на картину Казимира Малевича 1923 года «Черный круг».

Супрематическая работа художницы «Композиция 23» с чистыми цветами и геометрическими очертаниями имеет второе название — «Посвящение Малевичу». Некоторые яркие «геометрические» работы художницы отсылают зрителя к работам другого известного художника Пита Мондриана.

А картина «За рамой» с обнаженной женщиной отдаленно напоминает работы любимого художницей Пикассо.

Художественный язык Клары Голицыной не придерживается одного стиля, критики называют ее манеру «полистилистикой». Острое чувство современности, ощущение времени как постоянно меняющейся реальности привело Клару Голицыну к экспериментированию и использованию широкого спектра изобразительных и стилевых приемов. В ее работах сплетены математически логичная композиция и чувственность цвета.

Клара Голицына работает с разными материалами: пишет на холсте, ткани, использует акрил, акварель, масло, маркеры.

— Клара Голицына — человек прошедшего века, очень титулованный и знаменитый. Это человек, который произвел на свет около 2,5 тыс. работ, не считая тех, что были уничтожены и испорчены. Клара Голицына родилась в 1925 году, в этом году ей исполнится 92 года, — отметил, открывая выставку, актер Камерного театра Камиль Тукаев.

По словам Тукаева, после частичной потери слуха художница перестала слышать любимую классическую музыку (сейчас она слушает рок) и начала экспериментировать с линиями. Как признается сама художница в своих интервью, линии заменяют ей музыку.

— Все художники, говорящие о работах Клары Голицыной, отмечают, что у нее есть колоссальные математические способности, что отражается на ее творчестве, и что она удивительно творчески полноценна. Сама художница признается, что в старших классах мечтала стать математиком, — подчеркнул Камиль Тукаев.

Еще один примечательный факт — мужем Клары Голицыной был человек дворянских кровей, представитель одной из ветвей князей Голицыных, актер драматического театра Иван Голицын.

— Как вспоминала художница, он на 10 лет освободил ее от работы и сказал: «Твори». А в минуты апатии муж говорил ей: «Возьми карандаш, проведи линию. Тебе легко?», она отвечала: «Легко». Так она вновь начинала писать. Иван Голицын оказался хорошим психологом для творческой личности и восстановил ее для новой творческой жизни, — рассказал Камиль Тукаев.

Выставка Клары Голицыной «Избранное» будет работать в арт-галерее Камерного театра до 1 июня 2017 года. Галерея открыта со вторника по воскресенье с 12:00 до 17:00. Вход свободный. После 17:00 вход в галерею открыт только для посетителей спектаклей.

Справка РИА «Воронеж»

Клара Голицына родилась 5 декабря 1925 года в Москве. В 1949 году окончила Московский полиграфический институт. В 1951 году вышла замуж за представителя одной из ветвей князей Голицыных — актера драматического театра Ивана Голицына. Клара Голицына участвовала в более чем 140 групповых выставках. Она — член Международной федерации художников ЮНЕСКО, Международного художественного фонда, Творческого объединения женщин-художников Москвы «ИРИДА» и группы московских художников «Колесо».

Клара Голицына живет и работает в Москве. Работы художницы находятся в Государственной Третьяковской Галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Московском музее современного искусства (Москва), в Музейном Фонде России (Москва), в галереях и частных коллекциях России, Европы, США.

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