Число рейсов дневного экспресса между Иркутском и Улан-Удэ решено увеличить с 3 до 5 в неделю

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд будет отправляться из Иркутска в 14:18 по местному времени по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям и прибывать в Улан-Удэ в тот же день в 22:08.

«Из Улан-Удэ, начиная с 15 мая, поезд будет отправляться в 7:18 по местному времени по понедельникам, средам, пятницам, субботам и прибывать в Иркутск в 15:06 в тот же день», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

В составе поезда семь вагонов, четыре из них с местами для сидения, два купейных и один плацкартный.