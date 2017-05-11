В Новосибирске ограничивается движение на улице Одоевского
С 11 мая действуют временные ограничения движения транспорта на участке улице Одоевского в районе здания № 9/1, сообщает
С 11 мая действуют временные ограничения движения транспорта на участке улице Одоевского в районе здания № 9/1, сообщает
В Новосибирске ограничивается движение на улице Одоевского, сообщает
С 11 мая действуют временные ограничения движения транспорта на участке улице Одоевского в районе здания № 9/1.
Ограничения вызваны проведением компанией «КРиСТ» аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть сужена на три метра. Окончание работ запланировано на 22 мая.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.