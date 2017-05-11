Платные клиники Омска уличили в массовых нарушениях

Региональный Роспотребнадзор подвел итоги за первый квартал 2017 года в сфере оказания платных медицинских услуг. За прошедшие месяцы 2017 года специалисты провели 11 контрольно-надзорных мероприятий и выяснили, как чаще всего в платных клиниках вводят в заблуждение пациентов.

За первые месяцы 2017 года в Роспотребнадзор поступило 11 обращений на исполнителей платных медицинских услуг. В основном омичи жалуются на то, что в клиниках не сообщают полную стоимость и сроки выполняемых услуг, навязывают различные дополнительные платные услуги и процедуры и некачественно выполняют услуги.

Специалисты выявили наиболее характерные нарушения: в договоре на оказание платных медицинских услуг отсутствуют перечень работ, информация о наименовании исполнителя платных услуг, их стоимости, условиях, квалификации и сертификации специалистов, сроки предоставления услуг.

Также Роспотребнадзор обнаружил в договорах на оказание платных медицинских услуг условия, ущемляющие установленные законом права потребителей. К примеру, грубым нарушением является оплата услуги в полном объеме в случае невозможности ее выполнения по вине пациента. Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении услуг в любое время при условии оплаты фактически понесенных исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

В первом квартале текущего года в отношении платных клиник сотрудниками Управления Роспотребнадзора было вынесено 10 постановлений о штрафах. Виновным лицам вынесли предписания об устранении выявленных нарушений.